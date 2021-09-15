Люксембург, 15 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. 74-й выпуск государственных облигаций города Москвы включён в информационную часть Списка ценных бумаг Люксембургской биржи. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

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«Зеленые» облигации Москвы — это первые выпущенные в России «зеленые» облигации, которые были включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи. Включение означает, что информация о «зеленых» облигациях Москвы и в целом о городе Москве, как эмитенте высоконадежных ценных бумаг, теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате», — прокомментировал событие вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его мнению, включение в список поспособствует росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит проводить новые размещения на более выгодных для города условиях.

В пресс-службе комплекса отметили, что Люксембургская биржа является ведущей биржевой площадкой мира для облигаций устойчивого развития.