Омск, 15 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом, в том числе 310 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области выявили 78 928 носителей коронавируса, выздоровели 58 615 человек.

За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 462 фамилиями. Жертвами COVID-19 стали девять человек. За всё время в Омской области скончались 2106 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в регионе выявили 369 носителей коронавируса.