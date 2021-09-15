Нижний Новгород, , 14:10 — REGNUM Официальная церемония закрытия совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Учения Запад 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

«Учение «Запад-2021» показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага», — заявил в ходе церемонии заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкуров, слова которого приводит пресс-служба.

Также указывается, что в маневрах принимали участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа ВС РФ, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, и представитель военной делегации Шри-Ланки.

Кроме того, отмечается, что по итогам учений «Запад-2021» в наибольшей степени отличившиеся военнослужащие воинских контингентов коалиционной группировки войск были поощрены ведомственными наградами российского Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Северной Осетии будет создан полевой лагерь для подготовки подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС).