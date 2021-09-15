Москва, , 14:07 — REGNUM Участие России в международных организациях, в частности, ШОС и ОДКБ, 15 сентября обсудил президент РоссииВладимир Путинс постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сообщил сайт Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес», — заявил Путин.

«Это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики, решением вопросов в сфере безопасности — особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане», — заявил Путин.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.