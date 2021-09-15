Москва, 15 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Все нужные меры предосторожности в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада были соблюдены. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

«Необходимые меры предосторожности, безусловно, все были приняты», — сказал Песков.

Путин и Асад провели встречу в Кремле 13 сентября, а уже 14 сентября российский лидер был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с контактом с человеком, заразившимся коронавирусом.