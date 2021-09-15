Москва, 15 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина 15 сентября состоялся международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Был международный телефонный разговор», — сказал официальный представитель Кремля.

Подробности беседы, а также имя собеседника официальный представитель Кремля уточнять не стал, пообещав проинформировать об этом в скором времени.

Он добавил, что глава государства сегодня продолжил общаться с участниками саммитов в Душанбе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице Таджикистана 16−17 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС примут более 20 руководителей государств.

Лично принять участие в юбилейном саммите планировал и президент РФ Владимир Путин, однако он был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. По этой же причине была отложена его встреча в Душанбе с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.