Уфа, 15 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Publicdomainpictures.net Заморозка

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Сообщается, что в ночное и утреннее время с 16 по 21 сентября в Башкирии ожидаются заморозки до — 5 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям региона укрыть сельскохозяйственные растения.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в регионе ожидаются дожди с порывами сильно ветра, а 17 сентября в республике ожидаются дожди со снегом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создадут штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.