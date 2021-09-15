Чебоксары, 15 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Чебоксарах получил штраф за неправомерный отказ в предоставлении информации бывший заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства столичной мэрии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

Проверка была инициирована по обращению местного жителя. По данным надзорного ведомства, 1 июля 2021 года он обратился в управление архитектуры о предоставления информации по принятому местными властями решении о присвоении дому, где он проживает, почтового адреса и выдачи ему копии соответствующего решения. Данные сведения он должен был предоставить в одно из государственных учреждений.

«Вместо этого дан ответ с разъяснением порядка получения муниципальной услуги по присвоению (изменению) адреса объекту недвижимости, что не относилось к предмету обращения», — отмечается в релизе.

По факту неправомерного решения об отказе в предоставлении информации о деятельности органа местного самоуправления в отношении бывшего замначальника управления возбуждено административное дело (ст. 5.39 КоАП РФ), в рамках которого назначено 5 тыс. рублей штрафа.

В настоящее время судебное постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах по итогам проверки сведений о доходах и расходах муниципальных служащих выявлены нарушения. Мэр города получил представление. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, они оштрафованы на 3 тыс. рублей.

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