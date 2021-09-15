Пекин, 15 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В начале сентября доверенное лицо президента СШАДжо Байдена, бывший глава госдепартамента СШАДжон Керри лично прилетел в Пекин для обсуждения климатической повестки, но принят он был очень прохладно. Нет никаких сомнений, что доверенные ему компетенции далеко выходят за пределы климата, пишут аналитики Института РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги США и Китая

По сообщению агентства Reuters, представитель Вашингтона пытался убедить китайскую сторону, что вопрос климата далёк от идеологии, политики и Белый дом не пытается использовать экологические вопросы в качестве стратегического оружия. Глава МИД КНР Ван И пообщался с Джоном Керри только по видеоконференции и напомнил, что климатический вопрос неотделим от китайско-американских отношений в самом широком смысле.

Министр иностранных дел Китая напомнил, что всем, кто встретится с посланником Вашингтона вживую, грозит двухнедельный карантин, но Пекин готов пойти на подобные уступки, если переговорный процесс будет взаимно интересным. Пока же США призывают Китай к односторонним новым уступкам, которые значительно превосходят обещания компартии КНР.

Опрошенные американскими таблоидами аналитики заверили, что китайское общество устало от высокомерной логики США и любое сотрудничество — по климату или в прочих сферах — должно строиться исключительно на равноправии. В настоящее время Вашингтон считает своей «уступкой» просто готовность вести переговоры с Пекином. Соединённые Штаты стратегически недооценили Китай и сейчас пожинают плоды своего мнимого могущества, резюмировали в Институте РУССТРАТ.