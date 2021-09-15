Таллин, 15 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В августе нынешнего года самым популярным телеканалом среди русскоязычных жителей Эстонии оставался «РТР-Планета», свидетельствуют итоги социологического опроса местной фирмы Kantar Emor.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Как сообщил эстонский новостной портал ERR, в августе жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 3 часа и 17 минут в день: эстонцы — 3 час и 17 минут, а неэстонцы — 3 часа и 15 минут в день.

Эстонцы больше всего смотрели местный гостелеканал ETV (21,1%), частные телеканалы Kanal 2 (13,7%) и TV3 (8,7%), а русскоязычные жители — «РТР-Планету» (15,3%), ПБК — прибалтийскую версию «Первого канала» (9,6%) и «НТВ-Мир» (9,1%). Лидерство «РТР-Планеты» в выборе русскоязычных телезрителей остается неизменным уже несколько лет.

Отмечается, что доля эфирной аудитории русскоязычного гостелеканала Эстонии ETV+ в августе составила 1,3%. В июле благодаря трансляциям матчей Чемпионата Европы его рейтинг составлял 1,8%.