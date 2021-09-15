Кишинёв, 15 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Реструктуризация государственного предприятия «Молдавские железные дороги» может привести к тому, что его продадут в результате банкротства. Об этом 15 сентября заявил в ходе заседания парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он выступил против решения властей сделать отдельные предприятия по перевозке грузов и пассажиров. Лидер «социалистов» отметил, что пассажирский транспорт обычно нерентабелен и его помогают содержать на прибыль от грузоперевозок. По мнению Додона, государство может утратить контроль над предприятием, как это было с Кишинёвским аэропортом и авиакомпанией Air Moldova.

«После либерализации остались без аэропорта, без Air Moldova. Кстати, Air Moldova до 2009 года было рентабельным предприятием, платило дивиденды», — сказал Додон.

Напомним, компания Air Moldova была приватизирована в октябре 2018 года. Кишинёвский аэропорт перешёл в частные руки в августе 2019 года.