Ульяновск, 15 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В сети опубликованы фотографии модернизированного внедорожника «УАЗ-469». Фотографии распространила официальная группа Ульяновского автозавода в социальной сети «ВКонтакте».

@rambling_lando “УАЗ-469”

Автомобиль состоял на службе в вооруженных силах ПНР (Польская Народная Республика). Отмечается, что модель, представленная на фотографиях, после списания была модернизирована. Внедорожник получил мосты от гражданской модели.

В передней части УАЗа появился круглый знак с черным треугольником. Это означает, что машина переоборудована для ручного управления. Таким образом, «УАЗ-469» лишился педалей.

Напомним, «УАЗ-469» приводит в движение бензиновый двигатель объёмом 2,5 л, который сочетается с четырехступенчатой коробкой передач. Производительность мотора равна 75 л. с.

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