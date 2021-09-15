Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу 15 сентября заявили, что причиной смерти полуторамесячного мальчика в Петербурге, скончавшегося 12 сентября вскоре после выписки из больницы, стала кровопотеря, вызванная обломком иглы в левом лёгком, повредившем его. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Public-domain-image.com Шприц

Как установлено, после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях города. При оказании ему медпомощи в какой-то момент в теле ребенка остался инородный предмет (часть иглы от шприца) — в левой плевральной полости, с повреждением левого легкого и развитием кровопотери.

По данными СМИ, незадолго до трагедии ребенка госпитализировали с гнойным воспалением в области живота и в больнице вскрыли абсцесс, после чего выписали мальчика из больницы. Но в медицинской карте нет никаких данных о вмешательствах, после которых в теле могли остаться иглы от шприца. Не исключено, что игла оказалась в теле не в результате последней госпитализации, а раньше.

«Из каждого медицинского учреждения изымаются истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры ребенку. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Идёт работа по установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечению их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.