Брюссель, 15 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Объём гуманитарной помощи Афганистану со стороны ЕС будет увеличен на €100 млн. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в сообщении агентства France Presse в Twitter.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

Ляйен пообещала увеличить гуманитарную помощь Афганистану и заверила, что блок из 27 стран поддерживает афганский народ.

«И мы внесем свой вклад, мы снова увеличим гуманитарную помощь Афганистану на 100 миллионов евро», — сказала глава ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе заявил, что в гуманитарной помощи нуждается почти половина афганского населения. Посол Германии в Греции Эрнст Райхель 14 сентября предупредил, что из Афганистана в ЕС скоро хлынут мигранты.

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