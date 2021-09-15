Челябинск, 15 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Челябинске один из оздоровительных комплексов заплатил ребёнку 150 тыс. рублей в виде возмещения морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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В июле 2018 года десятилетний мальчик упал со второго яруса кровати и получил травму головы. Причиной стало отсутствие ограничительных дужек. Прокуратура пришла к выводу, что сотрудники комплекса не в полной мере обеспечили безопасность оздоровления несовершеннолетних, и потребовали компенсации.

Металлургический райсуд города признал требование прокуратуры законным и обоснованным. Облсуд поддержал это решение.