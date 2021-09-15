Таллин, 15 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Комплекс зданий известного с 1980 года Дома мебели в Таллине будет снесен, на его месте появится бизнес-квартал и жилые дома с парком. Об этом сообщил портал ERRсо ссылкой на решение строительного концерна EKE.

vikucka Эстония. Таллин

На проведенном зимой нынешнего года архитектурном конкурсе владелец квартала Mооblimaja (Дом мебели) компания Teigel Invest выбрала проект под названием Jalutuskаik («Прогулка»). Работу, победившую в архитектурном конкурсе, возьмут за основу для составления детальной планировки.

Таллинский Дом мебели построили в преддверии Олимпиады 1980 года на месте бывшего колхозного рынка Пельгулинна. Это был совместный проект эстонских деревообрабатывающих предприятий и министерства Эстонской ССР. Общая площадь двухэтажного торгового комплекса превышала 6 100 кв метров.

После восстановления независимости Эстонии фирма была приватизирована в 1995 году и стала работать под названием Mооblimaja AS. В 2019 году Дом мебели, проработавший 39 лет, закрылся, но в помещениях Mооblimaja продолжил деятельность литовский мебельный магазин, также там появился магазин торговой сети A1000 Market.