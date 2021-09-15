Курский район, Ставропольский край, 15 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошел взрыв в одном из домовладений. В результате происшествия есть погибший. По данному инциденту организована проверка прокуратуры, сообщили 15 сентября в надзорном ведомстве.

Sergeant James McCauley Взрыв

Из подробностей происшествия известно, что взрыв произошел на территории частного дома в хуторе Дыдымкин Курского муниципального округа. Пострадавшего в результате взрыва пытались госпитализировать в больницу, но по дороге 52-летний мужчина скончался.

Одна из версий трагедии — попытка разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В настоящее время опрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается причина взрыва.

Напомним, зачастую взрывы в частных домах происходят из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием или его неисправности. Такой случай произошел, в частности, в Железноводске 13 августа 2021 года.

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