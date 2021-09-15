15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:03 — REGNUM Информация о том, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести совместный саммит, но китайский лидер ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Старого американского маразматика все кому не лень уже чмырят. Отправьте его уже на пенсию, на дачу, огурцы выращивать. Да и потом, о чём китайцам с Бидоном говорить, если китайцы давно выкупили Штаты, изнутри?» — задаётся вопросом Батыр Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что китайский лидер напрасно отказался от саммита с американской стороной. Данный шаг мог бы наладить отношения между двумя странами.

«Ну и напрасно. Когда протягивают руку дружбы, было бы глупо отказываться. Только в здоровом диалоге можно решить глобальные вопросы. А так найдёт коса на камень, и подобные предложения будут уже звучать иначе», — предполагает Фаина З.

Некоторые комментаторы отмечают, что председатель КНР прекрасно знает, что кто такой Байден и как ценится его слово. Китай просто не верит в заверения США и пойдёт на контакт только в том случае, если Штаты отменят свою агрессивную риторику в отношении Пекина, пишут граждане.

«А на кой чёрт Си Цзиньпину сдался тот, кто не отвечает за свои слова и поступки? О чём с ним можно вообще говорить? Это будет пустая трата времени и, скорее всего, пиар-акция имени Байдена, чтобы хоть чуточку, но поднять свой провисший рейтинг после позорного исхода американских войск из Афганистана», — поделилась своим мнением Саша Ф.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

«И правильно! Байдену давно уже никто не верит, и разговаривать с ним никто не хочет. Всё, что делали США до последнего момента — это пытались оказать давление на Китай, опорочить честь руководства этой страны. Так как вообще со Штатами можно разговаривать после такого? Потому-то лидер Китая и призвал Байдена сначала сменить свою риторику, и только потом уже пытаться выстроить диалог», — считает Юрий Ю.

Часть людей отмечают, что не так часто американскому президенту дают отказ во встрече. Обычно всё происходит ровным счётом наоборот, но в этот раз Байден оказался в слабой позиции, отмечают граждане.

«Стоит отметить, что китайский лидер дал Байдену разворот-поворот. То есть публично его унизил, указав на то, что с таким политиком главе КНР разговаривать неинтересно. Такое мало кто себе может позволить в современной геополитике. Судя по всему, Соединённые Штаты Америки сильно ошиблись, избрав себе в президенты такого слабого политика, как Байден», — написал Николай Я.

Председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

Ряд пользователей указывает на то, что всё меньше и меньше глав государств хочет иметь дело с Соединёнными Штатами, но в их число не входит украинский лидер Владимир Зеленский, который долгие месяцы добивался того, чтобы организовать встречу с Байденом.

«Пускай теперь только с Зеленским встречается, с этим самым влиятельным лидером. Президент Украины всегда отзовётся на желание Байдена встретиться», — пишет Валентин А.

Напомним, 15 сентября газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести совместный саммит, но китайский лидер ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина.