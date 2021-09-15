Москва, , 13:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин получил приглашение на Международный саммит по борьбе с пандемией COVID-19, и оно рассматривается в настоящее время. Об этом 15 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Да, приглашение на виртуальный саммит получено. Оно рассматривается», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, было ли получено Россией официальное приглашение на указанный саммит.

При этом ранее стало известно, что международный саммит по борьбе с пандемией и вопросам глобальной вакцинации под эгидой США должен пройти 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что находящийся в режиме самоизоляции президент России Владимир Путин абсолютно здоров и работает в обычном режиме.