Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония закладки памятного камня советским лётчикам Борису Капустину и Юрию Янову, погибшим во время планового полёта в Берлине. В парке культуры и отдыха «Дружба» собрались помощник президента России Владимир Мединский, донской губернатор Василий Голубев и вдова одного из лётчиков Галина Капустина.

Цитата из к/ф «Служили два товарища». реж Евгений Карелов. 1968. СССР Воинское приветствие

«Теперь на карте Ростова-на-Дону появится еще одно место, где люди смогут преклонить головы и сказать спасибо за спасённые жизни», — сказал глава региона.

6 апреля 1966 года капитан Капустин и старший лейтенант Янов, проходящие службу в авиационном полку группы советских войск в Германии, направили свой неисправный боевой самолёт в озеро Штёссензее и погибли. Ценой своих жизней лётчики спасли от крупнейшей катастрофы жилой квартал Западного Берлина.

Погибшие были посмертно удостоены орденов Красного Знамени.