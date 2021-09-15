Уфа, 15 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Ветеринарного врача заподозрили в получении взяток в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Коррупция

По версии следствия, подозреваемый ведущий ветеринарный врач Ермекеевской районной ветеринарной станции не раз получала от предпринимателя деньги за незаконное оформление ветеринарных свидетельств о якобы проведенных лабораторных исследованиях и ветеринарно-санитарных экспертизах. Следователи считают, что на самом деле такие исследования и экспертизы не осуществлялись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В его материалах указано, что с мая 2020 года по июнь 2021 года общая сумма полученных денежных средств составила свыше 54 тысяч рублей. Следователи считают, что деньги переводились на банковскую карту.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужден экс-чиновник после травмирования ребенка во дворе.