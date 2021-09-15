Таллин, 15 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Коллегия конституционного надзора Государственного суда Эстонии рассмотрела жалобу на процедуру выборов президента страны в парламенте Рийгикогу и пришла к выводу, что жалоба не состоятельна.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом говорится в специальном пресс-релизе Госсуда. Таким образом, итоги выборов президента Эстонии 31 августа нынешнего года оставлены в силе.

Автор жалобы, депутат парламента Калле Грюнталя обратил внимание, что в ходе голосования один из парламентариев сделал это из своего личного автомобиля в присутствии члена избирательной комиссии. По его словам, таким образом анонимность голосования не была обеспечена.

Кроме того, Грюнталь указал на то, что по закону голосование должно происходить в кабинке для голосования, которой нельзя считать личный автомобиль.

В своем решении Госсуд сослался на распоряжение Республиканской избирательной комиссии от 29 августа, согласно которому депутаты парламента на президентских выборах могут голосовать в том числе в личном автомобиле, припаркованном во дворе Рийгикогу, если избиратель находится в автомобиле один.

Также подчеркивается, что депутат Марика Туус-Лаул воспользовалась этой возможностью, так как в тот период находилась на карантине в связи с заболеванием коронавируса COVID-19 и такие меры предосторожности были оправданы.

31 августа 2021 года голосами 72 парламентариев из 80 принявших участие в голосовании новым президентом Эстонии выбран Алар Карис.