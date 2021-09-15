Сеул, 15 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Южной Корее растёт число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 6 сентября в общей сложности в стране выявили 4731 случай заражения после вакцинации от COVID-19, что составляет 0,041% среди людей, прошедших полную вакцинацию.

По состоянию на 00:00 15 сентября в Южной Корее первую дозу вакцины получили 34,5 млн человек, а обе дозы вакцины — 20,7 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в стране зафиксировали 2080 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 277 989.

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