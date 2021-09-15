* меджлиса — запрещённая в России организация

Москва, 15 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России подтвердила связь запрещенного в России так называемого крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со спецслужбами Украины. Сведения получены в рамках расследования уголовного дела о подрыве газопровода в Крыму

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«Со слов задержанных, кроме участия в подготовке диверсии Главное управление разведки (ГУР) МО Украины через «Меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым», — цитирует «Интерфакс» ЦОС ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа на газопроводе в Симферопольском районе произошёл взрыв. 4 сентября стало известно о задержании подозреваемых в диверсии, 6 сентября суд Симферополя отправил троих фигурантов дела под арест до 4 ноября. 7 сентября ЦОС ФСБ России назвал организаторов диверсии на газопроводе. По данным ведомства, взрыв был организован украинской разведкой. Фигуранты дела дали признательные показания.