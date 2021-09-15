Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В связи с выпадением осадков МЧС выпустило экстренное предупреждение. Сильный дождь ожидается 16 сентября.

Температура воздуха достигнет планки в +10 градусов по Цельсию днем и +5 градусов ночью. Также будет небольшой ветер — 4 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 10-х чисел сентября в Екатеринбурге может пойти снег.