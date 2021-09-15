Липецк, 15 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Липецкой области вынесен приговор бывшему директору ОБУ «ЭКЖИЛФОНД», виновному в злоупотреблении полномочиями при закупке квартир для детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Директор предприятия с августа по ноябрь 2017 года при приобретении восьми квартир для детей-сирот создавал преимущественные условия для победы в электронных аукционах определенным лицам и целенаправленно ограничивал круг претендентов на госконтракт. В результате лишил учреждение возможности результативно и эффективно использовать деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В ходе расследования уголовного дела фигурант отказался давать показания и не признал вину.

Следователи провели 29 осмотров объектов недвижимости, купленной на аукционах, допросили около 200 свидетелей, изучили финансово-хозяйственную документацию, провели судебные товароведческие экспертизы. По заключению специалистов, превышение в стоимости квартир составляло до 700 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела составили 94 тома. Суд признал бывшего руководителя виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.