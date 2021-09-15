Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. На избирательных участках Ханты-Мансийска откроют пункты вакцинации. Об этом сообщает городской информационный центр.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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С 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов в окружном центре на избирательных участках в культурного центра «Октябрь» и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии будут открыты мобильные пункты по вакцинации граждан от COVID-19 и гриппа.

Отмечается, что прививки будут ставиться добровольно и бесплатно.