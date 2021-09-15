Ярославль, 15 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В поселке Красный Бор Ярославского района после благоустройства открылась новая общественная территория. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация ЯМР Новый парк в Красном Бору

Парк благоустроен по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Новая парковая зона необходима для жителей двух жилых комплексов «Экогород» и «Светлояр». Люди сами выбирали, где и как проводить работы.

«Это в целом масштабный проект, сделанный по-новому. Мы впервые опрашивали людей в таком объеме, чтобы определить участок, который будет всем удобен, ведь им будут пользоваться. Не жители одного дома, а всего района. Уже через неделю будет понятно, сколько будет людей тут, пойдут ли они сюда. Но могу сказать, что год назад на проспекте Машиностроителей в Ярославле мы сделали парк на месте пустыря, а теперь там каждый день вечером гуляют по 100−150 человек. Я думаю, этот парк ждет такая же история», — сказал директор центра инициативного бюджетирования Ярославской области Евгений Чуркин.

Стоимость проекта составила около 7 млн рублей. Строители уложили более 1180 кв.м. плитки, установили 30 опор освещения, скамейки, детскую площадку с резиновым покрытием. Как подчеркнул побывавший на открытии парка депутат Госдумы Андрей Коваленко, проекты инициативного бюджетирования в Ярославской области должны быть расширены.

«В сфере благоустройства нам еще очень активно надо шагать вперед. Но радует, как в случае с программой «Решаем вместе», что люди сами определяют, что им необходимо. Нужно расширять федеральное и региональное финансирование подобных проектов, повышать качество строительных работ, делать более живые и интересные точки притяжения для отдыха людей, делать упор на повышение качества жизни», — сказал депутат Госдумы Андрей Коваленко.

Церемония открытия

Уже на следующий год общественную территорию дополнят новыми спортивными зонами для детей.

«На втором этапе у нас планируется открытие скейт-парковой зоны, где дети смогут тренироваться. Надеемся, что в будущем у нас и спортивных площадок станет тут больше, и другие площадки для отдыха появятся для более взрослого населения», — сказал первый заместитель главы Ярославского района Николай Степанов.

В новом парке уже установлены видеокамеры, которые подключат к системе «Безопасный регион», чтобы следить за соблюдением общественного порядка на объекте.