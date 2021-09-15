Под Ярославлем открыли новый парк
Ярославль, 15 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В поселке Красный Бор Ярославского района после благоустройства открылась новая общественная территория. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Парк благоустроен по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Новая парковая зона необходима для жителей двух жилых комплексов «Экогород» и «Светлояр». Люди сами выбирали, где и как проводить работы.
«Это в целом масштабный проект, сделанный по-новому. Мы впервые опрашивали людей в таком объеме, чтобы определить участок, который будет всем удобен, ведь им будут пользоваться. Не жители одного дома, а всего района. Уже через неделю будет понятно, сколько будет людей тут, пойдут ли они сюда. Но могу сказать, что год назад на проспекте Машиностроителей в Ярославле мы сделали парк на месте пустыря, а теперь там каждый день вечером гуляют по 100−150 человек. Я думаю, этот парк ждет такая же история», — сказал директор центра инициативного бюджетирования Ярославской области Евгений Чуркин.
Стоимость проекта составила около 7 млн рублей. Строители уложили более 1180 кв.м. плитки, установили 30 опор освещения, скамейки, детскую площадку с резиновым покрытием. Как подчеркнул побывавший на открытии парка депутат Госдумы Андрей Коваленко, проекты инициативного бюджетирования в Ярославской области должны быть расширены.
«В сфере благоустройства нам еще очень активно надо шагать вперед. Но радует, как в случае с программой «Решаем вместе», что люди сами определяют, что им необходимо. Нужно расширять федеральное и региональное финансирование подобных проектов, повышать качество строительных работ, делать более живые и интересные точки притяжения для отдыха людей, делать упор на повышение качества жизни», — сказал депутат Госдумы Андрей Коваленко.
Уже на следующий год общественную территорию дополнят новыми спортивными зонами для детей.
«На втором этапе у нас планируется открытие скейт-парковой зоны, где дети смогут тренироваться. Надеемся, что в будущем у нас и спортивных площадок станет тут больше, и другие площадки для отдыха появятся для более взрослого населения», — сказал первый заместитель главы Ярославского района Николай Степанов.
В новом парке уже установлены видеокамеры, которые подключат к системе «Безопасный регион», чтобы следить за соблюдением общественного порядка на объекте.