Загреб, , 17:39 — REGNUM Хорватия не отказалась от намерения через суд потребовать от Сербии выплаты репараций за ущерб от войны в Югославии 90-х годов. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Андрей Пленкович

«Мы работаем над этим, мы про это не забыли. Диалог, который наши министры и я лично ведем с хорватскими ассоциациями узников лагерей, искренний и конкретный. Мы это дело доведем до конца и будем настаивать на том, чтобы справедливость восторжествовала», — процитировало агентство «Танюг» слова Пленковича.

По мнению премьер-министра Хорватии, самое главное, что «правда об отечественной войне не ставится под вопрос» (хорваты называют гражданскую войну 1990-х годов «domovinski rat» — «domovina» значит «отечество»: прим. ИА REGNUM). «Мы знаем про переживания тех, кто был в лагерях, мы это не забыли», — добавил он.

Напомним, что в августе 2021 президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Хорватия не может требовать от Сербии военных репараций. Он добавил, что его интересует только судьба пропавших без вести, и властям Сербии придется сообщить информацию о людях, пропавших без вести во время гражданского конфликта 1990-х годов.