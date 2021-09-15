Варшава, 15 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Польское правительство хочет «оставить Польшу в Евросоюзе, но в то же время стремится к тому, чтобы республике оставалась суверенным государством». Об этом сообщил глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Polskie Radio.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

«Никакого Polexit не будет. Это пропагандистская выдумка, которая много раз использовалась против нас», — заверил Качиньский.

Ярослав Качиньский добавил, что власти в Польше решительным образом выступают за прекращение кризиса, который, по его словам, наблюдается в Европейском союзе.

«Договоры ЕС в значительной степени либо перестают применяться, либо используются как предлоги. Принцип равноправия государств также нарушается, причем очень резко», — сказал глава «Права и справедливости».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с заявлением о необходимости ввести санкции против Польши. Причиной этого требования выступил тот факт, что в Варшаве до сих пор не выполнили требование Суда ЕС еще от 15 июля 2021 года. Тогда в этом ведомстве признали судебную систему Польши не соответствующей демократическим нормам и потребовали немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, так как её деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей. В Варшаве не согласны с данным требованием.