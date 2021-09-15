Киев, , 13:42 — REGNUM С предложением об изменении условий сертификации газопровода «Северный поток-2» («СП-2») выступила Украина. Об этом 15 сентября сообщил на пресс-конференции глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко по итогам переговоров с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

Газ для Украины

Председатель правления «Нафтогаза» отметил, что в сертификацию «СП-2» Киев предлагает включить условие доступа ко всем поставляющим российский газ в ЕС газопроводам.

«Все компании, в первую очередь европейские, должны получить недискриминационный доступ, как и «Газпром», ко всем газопроводам, которые объединяют Россию и Европейский Союз. Чтобы европейские компании сами могли решать, через какой газопровод они будут транспортировать газ. Мы пояснили как это работает, почему это должно быть требованием при сертификации Nord Stream-2 AG и предоставили все экономические аргументы», — сказал Витренко.

Также он уточнил, что такое условие необходимо для того, чтобы обеспечить честную и справедливую, по его мнению, конкуренцию в соответствии с законодательством Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередной рекорд установила цена на газ в Европе, превысив в ходе торгов на бирже отметку в $950 за тысячу кубометров.