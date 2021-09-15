Белая Калитва, Ростовская область, 15 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Ростовской области после вмешательства прокуратуры убраны стихийные свалки в Белой Калитве. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

В ходе прокурорской проверки было установлено, на улице Машиностроителей образовались две свалки твёрдых коммунальных и строительных отходов. При этом чиновники своевременно на ситуацию не отреагировали.

Главе органа местного самоуправления было внесено представление. Начальник отдела администрации городского поселения привлечён к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий. Свалки ликвидированы.