Ярославль, 15 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Ярославле не успели вовремя благоустроить Юбилейный парк в Ленинском районе Ярославля. Работы должны были завершить к 15 сентября, однако новый спортивный комплекс в парке так и не появился. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парк Юбилейный

Муниципальный контракт на установку в парке многофункционального спортивного комплекса был заключён 19 июля 2021 года, подрядчик — ООО «Ярдорремстрой», учредителем которого является Вагинак Погосян. Стоимость работ оценили в 19,95 миллионов рублей. 7 сентября на объекте побывали депутаты муниципалитета Ярославля. Уже тогда было понятно, что в срок объект не сдать.

Благоустройство не завершено

«Оценив невысокие темпы выполнения работ, комиссия ставит под вопрос сдачу объекта в середине сентября. К этому времени подрядная организация должна установить вело-беговую дорожку по периметру всей территории Юбилейного парка, а также многофункциональный спортивный комплекс, освещение и малые архитектурные формы», — сообщили в муниципалитете по итогу проверки.

Корреспондент ИА REGNUM побывал в парке 15 сентября. Рабочих на объекте не видно, не сделана часть тротуаров, часть палет даже не распаковывалась. Выяснить на месте, почему работы задерживаются, а также дату окончания работ, в самом парке не удалось.

Недоделанные дорожки

«Ответ на этот вопрос не в нашей компетенции, поэтому прокомментировать мы не можем. Сами хотели бы узнать, когда это всё будет сделано. Мы в парке здесь мало что знаем, только то, что сами видим. Это подрядчик затягивает, вроде как у него ещё какой-то заказ есть и поэтому он не успевает», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники Юбилейного.

Незавершенные работы

Заказчиком работ выступает «Агентство по муниципального заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. Муниципальный контракт не предусматривает выплату авансов подрядчику, работы в полном объеме оплачиваются только после приемки объекта