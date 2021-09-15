Казань, 15 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Из международного аэропорта Казани с 15 сентября запускаются новые регулярные авиаперелеты в Шарм-эль-Шейх (Египет). Рейсы на египетский курорт будут осуществлять по средам, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарии.

Airbus.com Самолет Airbus A320

Перевозить пассажиров планируют авиалайнером Airbus A320, рассчитанным на 174 кресла. Вылет из Казани намечен в 20:40, прибытие в Шарм-эль-Шейх в 02:45. Из Египта отправление состоится в 15:25, в 19:30 борт приземлиться в Казани. Для каждого города указано местное время. Отмечается, что в Египте время «отстает» от московского на 1 час.

Пассажирам, прибывающим в Россию из-за рубежа, необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер, напомнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, авиаперелеты по маршруту Актобе — Казань — Актобе запланированы 22 и 29 сентября авиакомпанией Qazaq Air. Для полетов задействуют новые турбовинтовые самолеты De Havilland Dash-8-Q400NG, известные ранее как Bombardier Q400. Время в пути составит 1 час 45 минут.

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