Пермь, 15 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Пермский край принял решение выйти на федеральный уровень с инициативой по экологической реабилитации реки Кама, сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

Trevelfoto.ru Река Кама

В ведомстве отметили, что предложение поддержали соседние субъекты, где она протекает: Татария, Башкирия и Удмуртия. К ним также присоединилась Кировская область, в которой самый крупный речной объект региона — Вятка впадает в камские воды. Власти всех четырех регионов нацелены на включение программы по реабилитации Камы в нацпроект «Экология».

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с 2019 года в России по инициативе президента Владимира Путина запущен национальный проект «Экология», в рамках которого ведутся мероприятия по улучшению состояния основного водного объекта Поволжья. Экологическая реабилитация самой большой по длине реки Европы — цель федерального проекта «Оздоровление Волги». При этом он не включает в себя задачи по очистке Камы, несмотря на то, что она является ее крупнейшей водной артерией. Между тем, все мероприятия, реализованные по проекту «Оздоровление Волги», со временем могут быть сведены на нет, если не заниматься главным ее притоком. Из-за расположенных на берегах Камы многочисленных городов, поселков, предприятий, мест добычи ископаемых река подвержена серьезной антропогенной нагрузке — в результате, всё это с водой впадает в очищаемую Волгу.

«Пермский край принял решение выйти на федеральный уровень с инициативой по экологической реабилитации Камы. За долгие годы загрязнений бытовыми и промышленными стоками, накопленными различными отходами, затонувшими объектами наша главная водная артерия утратила свой природный потенциал. Оздоровление Камы позволит повысить качество жизни, улучшить экологию, стимулировать развитие туризма сразу в нескольких регионах страны», — сказал пермский губернатор.

Добавим, помощник президента РФ Игорь Левитин обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой о поручении правительству РФ рассмотреть возможность объединения после 2024 года федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов» в один проект «Реки и озера России», который получит статус национального. Таким образом, совместная работа Пермского края с соседними регионами по подготовке комплекса мероприятий по оздоровлению Камы в перспективе может стать одним из направлений нового нацпроекта «Реки и озера России» на 2024−2030 годы.