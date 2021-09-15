Париж, 15 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Автопроизводитель Citroen расширил свою модельную линейку топовой версией C5 Aircross Hybrid Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Citroen Citroen C5 Aircross Black Edition

За основу версии Black Edition взята комплектация Shine Plus. Машина оснащена подключаемым гибридным мотором Citroen. Также в оснащении модели есть восьмидюймовый сенсорный дисплей развлекательного комплекса с подключенными услугами Citroen Connect Nav, Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, автопроизводитель оснастил модель контрастной крышей, 19-дюймовыми черными дисками «Art» из лёгкого сплава, панорамным люком и креслами с отделкой из алькантары оттенка Urban Black.

Объём багажного отделения гибридного автомобиля равен 460 литров. Его можно увеличить на 600 литров за счёт складывания задних кресел.

Поставки автомобиля на рынок должны начаться уже в октябре этого года. Стоимость самого дешёвого варианта модели равна 36 850 фунтов стерлингов (около 3,7 млн рублей).

Ранее компания Citroen представила обновлённый минивэн Berlingo.

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