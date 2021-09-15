Сеул, 15 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия для восстановления межкорейских линий связи, а также работы офиса связи в северокорейском Кэсоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи

По их словам, данный объект был создан в соответствии с договорённостями лидеров Южной Кореи и КНДР в целях поддержки двусторонних контактов и сотрудничества.

В министерстве отметили, что правительство Южной Кореи сожалеет по поводу того, что в настоящее время офис связи не выполняет столь важные функции, как раньше, а также добавили, что одной из первоочередных задач для восстановления межкорейских отношений и взаимного доверия является восстановление линии связи.