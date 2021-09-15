Нальчик, 15 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки число лиц с подтвержденными тестами на коронавирус составило 68 человек. За четыре недели прирост числа пациентов снизился почти на 30%. Общее количество носителей коронавируса составляет в настоящее время в регионе 30 841 человек, сообщили 15 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Из числа заболевших выздоровели 28 984 пациента, в том числе 83 — за последний день. Не удалось спасти врачам за все время пандемии 756 человек. За последние сутки число умерших увеличилось еще на четыре человека.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии проходят лечение в ковидных госпиталях 520 пациентов, в том числе с подтвержденными и неподтвержденными тестами на наличие коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии находятся 65 из них.