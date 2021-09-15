Тбилиси, 15 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Грузии во время выборов в органы местного самоуправления на большинстве избирательных участков ход голосования будут снимать видеокамеры. Об этом 15 сентября сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили.

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Камеры установят на 3200 участках из 3,8 тыс., расположенных в стране. После завершения голосования записи будут обнародованы.

«Помимо того, что весь этот процесс будет записан, благодаря чему отпадет много вопросов, с целью обеспечения прозрачности на следующий день после голосования все эти видеозаписи будут опубликованы на онлайн-площадках», — сказал Каландаришвили.

Он добавил, что на выборах будет ещё одно нововведение. Через шесть дней после завершения голосования в каждой окружной избирательной комиссии пересчитают бюллетени с пяти участков, выбранных случайным образом. Это также будет происходить под видеокамерами.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября. В 2020 году после выборов в парламент республики, которые также проходили в октябре, лидеры оппозиционных партий обвинили власти в «фальсификации» выборов. Партии объявили бойкот парламенту, который продолжался до апреля 2021 года.