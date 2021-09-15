Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону врачи спасли жизнь 30-летней женщины, случайно выпавшей из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Вид из окна

«Девушку доставили в больницу с тяжелейшими множественными травмами. За её жизнь самоотверженно боролись три бригады медиков. Врачи провели шесть операций. Впереди — длительная реабилитация. То, что после такой травмы у женщины сохранилась подвижность рук и ног, она может сидеть и разговаривать — можно назвать настоящим чудом и заслугой врачей», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Логвиненко поблагодарил медиков за спасение сотен жизней.