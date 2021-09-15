Волгоград, 15 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о мошенничестве на 45 млн рублей при проведении капитального ремонта многоквартирных домов оглашён в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

На скамье подсудимых — руководители двух строительных фирм. Установлено что в 2018 году они заключили договор с «Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов». Заказчик перечислил подрядчикам более 45 млн рублей аванса, однако работы так и не были выполнены. Фигуранты не признали своей вины.

Суд приговорил организатора мошеннической схемы к 8,5 годам лишения свободы, второго обвиняемого к 6,5 годам заключения. Отбывать приговор им предстоит в колонии общего режима, мужчины взяты под стражу в зале суда.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.