Петрозаводск, 15 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Республике Карелия в ближайшие три дня ожидаются заморозки, температура воздуха местами опустится до минус 4 градусов. Об этом 15 сентября сообщает региональное управление МЧС.

jill111 Заморозки

Согласно штормовому предупреждению об опасном гидрометеорологическом явлении Карельского ЦГМС, в ночные и утренние часы 16−18 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…−4 градуса.

«Под действие опасного явления могут попасть 18 МО: Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы», — говорится в сообщении.

В свою очередь министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов сообщил, что из-за холодного сентября в регионе уже начался отопительный сезон. В настоящий момент все котельные растоплены, теплоноситель подаётся в систему отопления в городе Костомукша, Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Суоярвском, Муезерском, Медвежьегорском, Лоухском, Пудожском районах.