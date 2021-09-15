Элиста, 15 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Планы по развитию аэропорта «Элиста», согласно которым пассажиропоток воздушной гавани может увеличиться на треть, представил главе Калмыкии Бату Хасикову руководитель аэропортовой сети «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

Аэропорт

Так, в 2022 году планируется запустить два новых рейса — в Казань и Самару. Пассажиропоток будет увеличен на треть — с 98 тысяч до 130 тысяч человек в год. В планах также реконструкция международного зала и восстановлении международного сообщения с Антальей и Кипром.

К весне 2022 года предполагается реконструировать действующий терминал, увеличив тем самым пропускную способность вдвое. Затем в последующие годы планируется построить новый терминал, привести в порядок аэродром, повысить безопасность взлётно-посадочной полосы.