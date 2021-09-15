Москва, 15 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Запад вмешивается в политический процесс в России с нарушением общепринятых норм международного права. Об этом 15 сентября заявил председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Есть попытки напрямую через виртуальный мир включиться в мозги наших людей и заменить их собственный выбор некими формулами, которые подаются как единственно правильные. При этом с грубейшими нарушениями всех возможных законов и общепринятых норм международного права», — заявил Климов.

«Я бы не относился к этому совсем как к какой-то комедии. Там, среди прочего, написано предложение руководству Европейского Союза начать прямое управление российским народом фактически. То есть там предлагается взаимодействие с российским народом напрямую, не признавать наш будущий фактический парламент и власти в целом», — указал он.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».

На этом фоне в западных и не только западных СМИ стали появляться статьи, посвященные политической обстановке в России. Тема недобросовестного проведения выборов в России даже была освещена в Саудовской Аравии.