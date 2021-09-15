Киев, 15 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Ряд членов Конгресса США намерен «создать давление» на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи «Железный купол».

(сс) IDF Spokesperson's Unit ПВО «Железный купол»

Об этом пишут 15 сентября центральные украинские СМИ, ссылаясь на информацию американского издания Politico.

В материале отмечается, что соответствующая поправка включена в проект оборонного бюджета США на 2022 год. При этом в версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год не указывается конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.

«Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом и что две армейские батареи «Железного купола» являются главными кандидатами, потому что в армии есть мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России», — подчеркивается в статье.

Издание отмечает, что с момента развертывания в Израиле в 2011 году система «Железный купол» зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

Власти Украины эту информацию в настоящий момент еще не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 7 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО). Дипломат добавил, что «противовоздушная и противоракетная оборона — это ключевые «дыры», которые Киеву необходимо экстренно «заполнять».