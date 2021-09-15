Москва, 15 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Заявления военных и политиков Украины о ведении минной войны против российского военнго флота вызваны не необходимостью, а их слабостью и бессильной злобой. Об этом 15 сентября заявил бывший командующий Черноморским флотом (ЧФ) в период с 1998 по 2002 год адмирал Владимир Комоедов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«Такие заявления звучат из Киева от отчаяния, это признаки агонии от бессильной злобы и слабости. Никто против Украины воевать не собирается, но в обиду себя и наших друзей мы не дадим», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Комоедов напомнил, что 1990-е годы, когда у России была хроническая нехватка денег на боевую подготовку и закупку новых видов вооружений, появлялись предложения об установке по периметру морской границы в Черном море боевых или сигнальных мин на случай появления «нежданных гостей».

«Идея стара как мир. Ничего нового в минной войне нет. Можно вспомнить 1941 год, когда немцы блокировали Финский залив. Чем все закончилось, мы помним», — добавил бывший командующий ЧФ.

Также он утончил, что в данный момент у Украины нет денег на ремонт крейсера и производство мин.

Отметим, 13 сентября директор украинской компании «Кливер», которая занимается подводными работами, минно-торпедным вооружением и акустическими системами, Оксана Врублевская заявила, что из-за того, что российский военный флот в Черном море намного сильнее украинского, необходимо против него вести минную войну. При этом она указала, что на ремонт крейсера необходимо $24 млн, а одна мина стоит $30 тыс.