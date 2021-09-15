Тверь, 15 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Твери начнется с 16 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. Решение начать подачу тепла раньше обычного принято по поручению губернатора.

Achgrad.ru Отопительный сезон

Первыми тепло начнут получать объекты социальной сферы — школы, детские сады, больницы, поликлиники, иные учреждения отраслей образования и здравоохранения. После чего тепло начнет поступать и в жилые дома.

Как уточнили в пресс-службе, гидравлические испытания на тепловых сетях города продолжаются на ряде участков, но старту отопительного сезона это не помешает.