Белград, 15 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Сербия и Республика Сербская 15 сентября отмечают праздник — День сербского единства, свободы и национального флага.

Флаг Сербии

Власти в Белграде и Баня-Луке ранее призвали своих граждан в этот день вывесить сербские триколоры на своих домах. Поэтому по всей Сербии, Республике Сербской и в муниципалитетах с сербским большинством в Косово и Метохии улицы и фасады домов украшены флагами, передал телеканал РТС.

Центральное мероприятие по случаю Дня сербского единства пройдет в центре Белграда у памятника средневековому правителю Стефане Неманье, который по заказу белградских властей создал российский скульптор Александр Рукавишников.

Напомним, что День сербского единства отмечается с 2020 года. В этот день в 1918 году в ходе Первой мировой войны произошёл прорыв Солунского фронта. После артиллерийской подготовки, которая продолжалась сутки, три сербские дивизии атаковали болгарские части в районе Ветерник — Сокол и после ожесточенного боя прорвали их оборону.