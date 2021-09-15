Киев, 15 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по взрыву автомобиля в Днепропетровске, в результате которого погибли два человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба СБУ отмечает, что следственные действия продолжаются. Спецслужба отмечает, что по имеющейся информации, в результате взрыва погиб один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь регионального отделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

СМИ также называют имена погибших — Алексей Кавлак и Дарья Гречищева.

Ранее полиция открыла дело по статье «террористический акт» для расследования данного инцидента.