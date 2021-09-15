Казань, 15 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Татарии против новой коронавирусной инфекции за прошедший день привили 4130 жителей. Об этом 15 сентября сообщает республиканский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего на сегодняшний день вакцинирован 1 млн 46 тыс. 391 человек. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 903 568 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 15 сентября зарегистрировали 26 213 случаев инфицирования коронавирусом.

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